Китай рекордно закупился российским мороженым

Китай по итогам января — июля нарастил закупки российского мороженого в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до $2,37 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР.

Объем поставок по результатам семи месяцев превысил показатель за весь прошлый год. Для сравнения: за 12 месяцев 2023-го Китай приобрел у России мороженого на $1,9 млн.

В результате РФ поднялась с девятого на шестое место среди ключевых поставщиков мороженого на китайский рынок. Лидером стала Франция, которая в январе — июле направила в КНР продукции на $27,9 млн. В топ-3 также вошли Новая Зеландия ($8,8 млн) и США ($7,97 млн).

Расходы россиян на мороженое этим летом подскочили в 1,5 раза. За июнь — июль жители России потратили на лакомство 82 млрд рублей. В натуральном выражении продажи взлетели на треть.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого осенью.