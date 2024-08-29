IT-компания требует 25 млн рублей долга у предприятия, которое возглавлял Тимур Иванов

IT-компания «Софтлайн» намерена добиться от предприятия, которым прежде руководил арестованный за коррупцию бывший заместитель главы министерства обороны России Тимур Иванов, возврата долга в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день наша компания, как и многие другие, столкнулась с задолженностью со стороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). <..> ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов», — заявили в компании.

Чтобы добиться возвращения долга, «Софтлайн» опубликовал уведомление о намерении начать процесс банкротства ГУОВ. При этом возвращение долга может предотвратить банкротства управления.

До этого в Москве задержали главу компании Минобороны, работу которой курировал Тимур Иванов.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего замминистра Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина по делу о получении взяток в особо крупном размере.

Будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

13 июля СК РФ продлил срок ареста и следствия по делу Иванова до 23 сентября.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. Он также подчеркивает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее Иванов из-за положительных характеристик попросил выпустить его из СИЗО.