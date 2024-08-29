Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли снижение цен на ряд продуктов и услуг

Экономист Клишо: сезонные продукты питания и путешествия подешевеют осенью

close
100%
Depositphotos

Осенью россияне могут рассчитывать на снижение стоимости сезонных продуктов питания и путешествий по стране, прогнозирует доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо. Его слова приводит «Лента.ру».

«Россиянам стоит ожидать снижения цены на сезонные продукты питания. Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — перечислил экономист.

Динамика уже начинает прослеживаться. Так, отдых в курортных городах России в сентябре уже значительно подешевел по сравнению с летом. Лидером по падению цен на отели стал Светлогорск, где стоимость проживания упала на 33%.

В то же время российские девелоперы впервые за долгое время начали предлагать покупателям новостроек скидки в 8-20%.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли роста цен на молочную продукцию к осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами