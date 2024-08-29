В России предрекли снижение цен на ряд продуктов и услуг

Осенью россияне могут рассчитывать на снижение стоимости сезонных продуктов питания и путешествий по стране, прогнозирует доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо. Его слова приводит «Лента.ру».

«Россиянам стоит ожидать снижения цены на сезонные продукты питания. Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — перечислил экономист.

Динамика уже начинает прослеживаться. Так, отдых в курортных городах России в сентябре уже значительно подешевел по сравнению с летом. Лидером по падению цен на отели стал Светлогорск, где стоимость проживания упала на 33%.

В то же время российские девелоперы впервые за долгое время начали предлагать покупателям новостроек скидки в 8-20%.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли роста цен на молочную продукцию к осени.