Эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова

Владельцы криптовалюты TON, запущенной генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем, могут использовать ситуацию вокруг их задержания и розыска, в своих целях. Инвесторы могут выгодно купить криптовалюту во время ее панических распродаж. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал основатель TerraCrypto Никита Вассев.

«В ближайшее время на поведение токенов, которые так или иначе связаны с Павлом Дуровым, будут сильно влиять новости о его задержании. Первая волна паники уже сошла на нет. В перспективе напряжение продолжит ослабевать. В истории криптоиндустрии много примеров, которые можно «примерить» на кейс Дурова. Например, после ареста основателя Binance Чанпэна Чжао истерия стихла, и особенно рады инвесторы, которые использовали панику для закупа монет экосистемы Binance на минимумах», — пояснил Вассев.

По данным Tradingview, за последнюю неделю стоимость Toncoin снизилась на 13,85%. Сейчас криптовалюта стоит $5,6. 29 августа ее котировки растут на 1,45%.

29 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи. Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Во французской полиции сказали Reuters, что предпринимателя обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее криптовалюте Павла Дурова предрекли резкий взлет.