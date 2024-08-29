Российские застройщики начали предлагать скидки

В августе застройщики начали предлагать скидки в 8% -20% покупателям новостроек впервые за долгое время. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании TYMY.

В июле 2024 года большинство застройщиков отметили значительный спад продаж, рассказал руководитель отдела по работе с новостройками компании Александр Перевозников.

«Некоторые девелоперы в июле отметили падение продаж в восемь раз по сравнению с июнем. Впрочем, нельзя сказать, что рынок полностью остановился», — отметил Перевозников.

Эксперт подчеркнул, что в июле и августе наблюдался активный запрос от людей, которые выждали, пока пройдет ажиотажный спрос в период завершения льготной ипотеки. Их расчет оказался оправданным, так как сейчас девелоперы идут на скидки.

По мнению Перевозникова, реального снижения цен ждать не стоит, по крайней мере в ближайшее время. Он объяснил, что это не просто маркетинговое решение, а пересмотр всей финансовой модели проекта.

«По нашим предварительным расчетам, активное ядро покупателей, которые могут и намерены купить квартиру по действующим ставкам, после завершения программы льготной ипотеки сократилось на 70%», — сказал он.

Эксперт отметил, что рынок входит в новую реальность, и пока все заняли выжидающую позицию. По его прогнозам, какие-то существенные изменения на рынке можно ожидать к ноябрю или даже к декабрю.

«В зависимости от динамики рынка, вполне возможно, что в сентябре и октябре разные отделы продаж застройщиков могут быть настроены даже на более существенный торг», — заключил Перевозников.

По данным «Дом.РФ», после завершения программы льготной ипотеки рост цен на жилье в России значительно замедлился. В июле средний рост цен составил 0,4% против 1,4% в июне. С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

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