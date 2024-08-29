Эксперт допустил снижение реальных доходов россиян в 2024-2025 годы

Реальные доходы россиян снизятся на 2-3% в 2024 году и на 1-2% в 2025-м. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Инфляция в России существенно превысила целевой уровень 4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 6,5-7%. Это означает, что реальные доходы россиян снижаются, так как номинальные зарплаты не успевают за ростом цен. Фактическая инфляция оценочно достигает 15-21% в годовом выражении. В таких условиях уровень жизни населения падает, покупательная способность снижается», — пояснил экономист.

По его прогнозу, эта тенденция сохранится в 2025 году, так как ЦБ прогнозирует сохранение высокой ключевой ставки (14-16%) даже в следующем году. А высокая ключевая ставка будет сдерживать рост экономики и доходов населения.

Антонов подчеркнул, что преодоление инфляции и возвращение ее к целевому уровню 4% ожидается только к 2027 году. Следовательно, продолжительное снижение уровня реальных доходов населения будет сохраняться как минимум до этого времени, уверен аналитик.

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