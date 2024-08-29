Эксперт перечислил подвохи вкладов и накопительных счетов

Самые выгодные вклады для россиян сейчас — под 18-20% годовых сроком на полгода-год. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он назвал главные подвохи вкладов и накопительных счетов.

«Лучше всего открывать рублевый вклад в надежном банке с максимально возможно высокой процентной ставкой. Главный подвох здесь — в каком-либо надежном банке самые высокие процентные ставки могут быть доступны не всем клиентам, а, например, только новым, или всем клиентам, но на «новые» деньги, которые в этом банке раньше не хранились, или, наоборот, только «зарплатным» клиентам», — отметил Лобода.

По его словам, второй подвох вклада — не факт, что депозит удастся продлить на тех же условиях после истечения его срока. Экономист добавил, что по большинству вкладов с высокими ставками процент начисляется только один раз в конце срока депозита, и это третий подвох. То есть если вы захотите забрать такой вклад до истечения его срока и переложить его в другой банк, то процентов не получите. Пополнять и снимать деньги с таких депозитов, за редким исключением, нельзя.

Лобода назвал более удобным накопительный счет с точки зрения снятия процентов и основной суммы сбережений. Экономист пояснил, что по накопительным счетам могут быть такие же высокие процентные ставки, как по вкладам. В то же время проценты и даже часть суммы, лежащей на счете, можно снять в любой момент. Тем не менее эксперт обратил внимание на определенный подвох по накопительным счетам – например, высокая процентная ставка будет доступна человеку, если он покупает по всем картам банка ежемесячно на ту или иную сумму — допустим, не менее 10 тыс. рублей. Без соблюдения этого условия процентная ставка по накопительному счету может быть вдвое или даже втрое ниже, чем процент для тех, кто совершает покупки по картам.

Экономист назвал невыгодным для россиян мультивалютный вклад с учетом того, что практически все мировые резервные валюты, кроме юаня, токсичны. А процентные ставки по вкладам в валюте или даже, если такой вклад частично в рублях, очень низкие (до 5% годовых в среднем. — «Газета.Ru»).

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