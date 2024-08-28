Белоруссия расширила список запрещенных товаров из недружественных стран

Белорусские власти расширили список товаров из недружественных стран, которые запрещено ввозить на территорию республики и продавать на ее территории. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина Белоруссии.

Перечень продукции дополнили тряпьем, стекловолокном, фанерой, плитами OSB, шинами, полиэтиленом высокого давления, бумагой и картоном (включая гофрированные), а также санитарно-гигиеническими бумагой и изделиями.

Кроме того, был расширен список товаров, запрещенных к ввозу из Чехии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В перечень включили стиральные машины, подгузники и пеленки, холодильники и морозильники, а также обои, керамическую плитку, сумки и чемоданы, и санитарно-технические изделия.

Меры вступят в силу с 15 октября и являются ответом на антибелорусские санкции, введенные Евросоюзом.

До этого сообщалось, что Великобритания ввела санкции против оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей некоторых исправительных колоний страны.

Под санкции попали Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

Ранее стало известно, что сын Лукашенко попал под санкции Канады.