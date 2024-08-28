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На Украине хотят разделить «Укржелдороги» на компании

На Украине хотят разбить «Украинские железные дороги» на управляющие компании

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

На Украине работают над законопроектом по разделению «Украинских железных дорог» («Укрзализныци») на управляющие компании в рамках интеграции в ЕС. Об этом украинскому изданию Новости.LIVE сообщил депутат Верховной рады Владимир Крейденко.

«Мы работаем над законопроектом по железной дороге в соответствии с директивами, чтобы мы как можно быстрее могли интегрировать наше государство в ЕС и стать полноправными членами», — сказал он.

Одним из условий он назвал разделение «Укрзализныци» на три или четыре управляющие компании, которые будут отвечать за пассажирское направление, за инфраструктуру, за мультимодальные и грузовые перевозки.

«Украинские железные дороги» являются госпредприятием. Это практически полный монополист в сфере железнодорожных перевозок на Украине.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Киева в контексте атаки ВСУ на Курскую область.

Ранее нашли способ избавиться от километровых заторов на границе Польши и Украины.

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