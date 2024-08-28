Пользователи сервисов экосистем назвали сумму, которую они готовы платить за подписки

Наиболее предпочтительная цена за экосистемную подписку для большинства пользователей – до 500 рублей. Такую сумму ежемесячно готовы тратить 60% россиян, опрошенных информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

До 800 рублей за подписку готовы платить 17% опрошенных, до 1000 рублей — 15%.

Согласно исследованию, в пятерку наиболее популярных среди россиян подписок вошли «Яндекс Плюс», «Сбер Прайм», Ozon Premium, МТС Premium и T-Банк Pro. Так, подпиской «Яндекс Плюса» пользуются почти 60% опрошенных, «Сбер Прайм» — 39%, а Ozon Premium — 32%.

Самыми важными категориями услуг, входящими в подписку, респонденты назвали банковские, торговля (скидки на товары) и контент. При этом у каждой крупной экосистемы выделяются свои, более сильные, направления. Некоторые специализируются на контентных сервисах, а другие — на финансовых услугах.

Самым узнаваемым и популярным сервисом 82% респондентов назвали «Яндекс Плюс», им пользуется 57% опрошенных.

У идущей следом подписки «Сбер Прайм» эти показатели составили 68% и 39% соответственно, у Ozon Premium — 57% и 32%, у МТС Premium – 51% и 21%, у T-Банк Pro — 41% и 22%.

«Яндекс Плюс» опережает остальные подписки по доле аудитории в категориях «Контент» (подключен у 73% пользователей), «Транспорт» (в том числе такси — 53%), «Доставка» (65%), «Путешествия» (28%), «Облачное хранилище» (37%) и «Детские сервисы» (12%).

Банковские услуги оказались наиболее развиты у T-Банк Pro и «Сбер Прайма» — ими пользуются 88% и 80% подписчиков соответственно.

Возможность экономить на покупках оценили подписчики Ozon Premium. Эту функцию отметили 79% пользователей.

Наиболее значимым в подписке контентом пользователи признали кино и сериалы, на втором месте — музыку и подкасты, на третьем — электронные и аудиокниги.