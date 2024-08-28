Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аренда элитного жилья в Москве подорожала до рекорда

«Intermark Аренда»: средняя цена аренды элитной квартиры достигла ₽465 тысяч

close
100%
Depositphotos

Стоимость аренды элитных квартир в Москве достигла исторического максимума в июле, составив в среднем ₽2,98 тыс. за квадратный метр в месяц. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные компании «Intermark Аренда».

По данным аналитиков, за год цены на элитное жилье выросли на 39%. Эксперты связывают такую динамику с повышенным спросом и острой нехваткой предложения на рынке.

«Средневзвешенный бюджет предложения элитной квартиры также демонстрирует рекордные значения — ₽465 тыс. за объект в месяц, что на 20% выше ставки в начале текущего года», — отмечается в исследовании компании.

Эксперты подчеркивают, что с января по июль 2024 года количество объявлений о сдаче элитных квартир сократилось на 16%. Именно это, по мнению аналитиков, стало причиной резкого роста стоимости
аренды в данном сегменте.

«Рынок элитной аренды в Москве переживает беспрецедентный рост цен из-за перегретого спроса и катастрофического недостатка предложения», — отметили в компании.

До этого экономист Артем Голубев объяснил рост цен на аренду жилья в России кадровым голодом, усиливающейся миграцией и снижением доступности ипотек. По его словам, многие предпочитают аренду из-за высокой стоимости жилья и отмены льготной ипотеки, что усиливает спрос на рынке аренды.

Ранее россиянам объяснили, почему нет смысла покупать квартиру в новостройке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами