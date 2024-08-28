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Стало известно, какая компания обошла IKEA в списке самых ценных брендов

Brand Finance: Equinor впервые возглавила список ценных брендов Северной Европы

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Shutterstock/FOTODOM

Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA впервые возглавила рейтинг самых дорогих брендов Северной Европы, обойдя IKEA. Об этом сообщается в исследовании Brand Finance .

По данным аналитиков, стоимость бренда Equinor в 2024 году выросла на 24%, достигнув €15,6 млрд. Этому способствовало увеличение выручки компании, оптимистичные прогнозы на будущее, а также быстрое развитие в сфере возобновляемых источников энергии.

IKEA, возглавлявшая список самых дорогих брендов региона с 2013 года, уступила лидерство. Стоимость бренда шведской компании в этом году снизилась на 4%, до €14,7 млрд. В Brand Finance связывают это, в частности, с трудностями в транспортировке грузов из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море.

Третье место в рейтинге заняла компания Volvo, чья стоимость выросла на 29%, до €10,9 млрд. На четвертой позиции расположился бренд Lego с ростом на 3%, до €7,4 млрд.

До этого стало известно, что рыночная капитализация компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway почти достигла $1 трлн, увеличившись до $993 млрд. Акции компании в 2024 году значительно выросли, что позволяет Berkshire стать девятой компанией в мире, когда-либо достигшей этого рубежа.

Ранее был назван самый дорогой футбольный бренд мира.

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