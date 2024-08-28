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РАСПП предложил способ урегулировать расчеты РФ и КНР

Глава РАСПП Манкевич: защищенная система может решить проблему платежей РФ – Китай

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Ключом к урегулированию ситуации в платежах между КНР и Россией может стать создание защищенной системы расчетов. Об этом изданию «Прайм» рассказал председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.

Манкевич отметил, что схемы с участием третьих стран изначально были ненадежными. Банки КНР настороженно относятся к переводам, когда деньги поступают из одной страны, а товар отправляется в другую.

«Ситуация останется сложной, пока Москва и Пекин не выстроят полноценную, защищенную систему платежей с достаточным количеством инструментов», — заявил Манкевич.

Глава РАСПП связал трудности с платежами через ОАЭ с усилением санкционного давления США. Он подчеркнул, что Эмираты оказывали услуги, пока выгода превышала риски, но теперь ужесточение контроля может произойти в любой момент.

До этого стало известно, что КНР назвала незаконными и односторонними новые санкции США против китайских компаний за якобы сотрудничество с Россией. Спецпредставитель Ли Хуэй подчеркнул, что эти меры не основаны на фактах и отражают эгоистичные интересы Вашингтона.

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