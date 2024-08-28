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На Украине планируют повысить военный сбор

В Раде согласовали повышение военного сбора с доходов с 1,5% до 5%

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Depositphotos

В Верховной раде согласовали увеличение военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5%. Об этом пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на главу финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.

В материале говорится, что повышение сбора в этом году принесет в бюджет 27,3 миллиарда гривен (60 миллиардов рублей), а в следующем году — более 107 миллиардов гривен (237 миллиардов рублей).

Гетманцев уточнил, что все полученные средства будут направлены в специальный фонд и пойдут только на финансирование Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, он сообщил, что налог на прибыль банков с 25% до 50% не был одобрен.

До этого глава кабмина Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за критического дефицита бюджета правительство Украины предлагает ввести в стране принцип «воюй или работай».

27 августа Шмыгаль заявил, что в 2025 году Украине потребуется изыскать дополнительные $15 млрд ради покрытия дефицита бюджета страны. Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран G7. Кроме того, премьер сообщил, что правительство рассматривает в качестве источников для пополнения бюджета наращивание внутренних займов, увеличение налога на прибыль банков и расширение базы для военного сбора.

Ранее Зеленский заявил о нехватке у Украины денег на производство собственного оружия.

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