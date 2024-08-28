В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент

Правительство Аргентины приняло решение снизить налог на импорт товаров с 17,5 до 7,5%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аргентинского министра экономики Луиса Капуто.

Речь идет о «налоге ради инклюзивной и солидарной Аргентины» (PAIS). Он был повышен в декабре прошлого года после прихода к власти администрации действующего президента страны Хавьера Милея. Поводом для его увеличения стало намерение увеличить федеральные доходы и закрыть фискальный дефицит.

Снижение уровня налога связано с инфляцией. Такими действиями, по словам министра, правительство Аргентины намерено ускорить ее спад. По итогам июля инфляция в стране составила 4% против 26% в декабре 2023 года.

До этого институт статистики и переписи Аргентины опубликовал данные, согласно которым инфляция в стране с начала года достигла 90%. Согласно информации докладчиков, наибольшее увеличение цен наблюдалось в сфере ресторанов и гостиниц (+6,5%).

Ранее правительство Аргентины спрогнозировало падение ВВП по итогам года.