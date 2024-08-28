Стало известно, насколько повысилась стоимость бензина Аи-92

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина Аи-92 поднялась до максимальных с начала года значений. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным СПбМТСБ, стоимость бензина Аи-92 составила порядка 58 448 рублей за тонну. В последний раз дороже эта марка торговалась в сентябре прошлого года. В тот период был также установлен максимум стоимости — порядка 70 446 рублей за тонну.

В свою очередь бензин марки Аи-95 также вырос в цене. Его стоимость составила около 72 110 рублей. Отмечается, что это более чем на две тысячи меньше максимума с начала года. Однако эта цифра также ближе к историческому рекорду, немного превышающему 75 тысяч рублей за тонну.

До этого руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр.

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