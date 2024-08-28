В Красноармейске перестанут работать банки

В Красноармейске (украинское название — Покровск), который находится на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики, со 2 сентября перестанут работать отделения банков. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин в эфире телеканала «Рада».

«До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы. Это касается и других служб, которые предоставляют услуги населению», — сказал Филашкин.

Глава администрации добавил, что в настоящий момент в городе остается 38 тыс. человек. По его словам, всем жителям Красноармейска рекомендуется эвакуироваться.

До этого журнал Economist сообщил, что администрация и правоохранительные органы Красноармейска эвакуировались из населенного пункта. Журналисты добавили, что в городе уже закрылись два супермаркета, и за ними, вероятно, последуют и другие.

21 августа министерство реинтеграции Украины сообщило, что власти страны осуществляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов, находящихся в Красноармейском районе.

Ранее в Германии рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.