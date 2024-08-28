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Стало известно, какая европейская страна будет экономить газ зимой

Швейцария планирует этой зимой сократить потребление газа в стране на 15%

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Denis Balibouse/Reuters

Федеральный совет Швейцарии принял решение о сокращении потребления газа на 15% в период с октября 2024 по март 2025 года. Об этом пишет «Прайм».

Швейцария следует примеру стран Европейского союза, демонстрируя солидарность в вопросах энергосбережения. Причиной такого шага стала напряженная ситуация с поставками газа в Европе, обусловленная текущей геополитической обстановкой.

«В Швейцарии около 75% годового потребления газа используется зимой для отопления зданий. Таким образом, добровольная цель экономии в размере 15% применяется в эти месяцы интенсивного потребления и должна быть достигнута с помощью добровольных мер в домохозяйствах, промышленности, сфере услуг и государственном управлении», — говорится в заявлении Федерального совета.

Стоит отметить, что Швейцария уже имеет опыт успешного сокращения потребления газа. Зимой 2022-2023 годов потребление было снижено на 22%, а зимой 2023-2024 годов — на 23% по сравнению со средними показателями 2017-2022 годов.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах уже превысили 90%. Согласно плану, уровень заполненности ПГХ должен был достичь этого уровня к 1 ноября. Несмотря на это, цены на газ в регионе продолжают оставаться высокими. Более того, недавно они поднимались до восьмимесячного максимума. Аналитики предупреждают , что запасов может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее в Молдавии подготовились к прекращению поставок газа РФ через Украину.

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