Стало известно о решении суда по иску «Роснано» к ВЭБ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Роснано» к »ВЭБ.РФ» на сумму 520 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Дело, рассмотренное в закрытом режиме, связано с продажей портфельной компании АО «РМ Нанотех». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил: «Роснано» неоднократно предупреждало «ВЭБ.РФ» об истечении сроков соглашений с инвестором. Задержка могла привести к существенному снижению прибыли от сделки».

«РМ Нанотех», созданное в 2009 году в рамках проекта «Русские мембраны», на 75% принадлежит «Роснано». Остальная доля — у ООО «Владипор-М», имевшего опцион на выкуп акций «Роснано».

По словам другого источника, «при отказе от реализации опциона «Роснано» могло выкупить долю «Владипор-М», консолидировав 100% акций, либо продать права потенциальным инвесторам».

Иск был подан 26 января, а 27 мая суд удовлетворил ходатайство о закрытом слушании.

Накануне стало известно, что после проверок, выявивших многомиллиардные хищения в «Роснано», следователи возбудили несколько уголовных дел, в которых компания выступает потерпевшей стороной. В одном из дел ущерб составил более 2 млрд рублей.

Ранее российский бизнесмен не признался в растрате средств «Роснано».