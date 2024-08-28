Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о решении суда по иску «Роснано» к ВЭБ

Суд отклонил иск «Роснано» к «ВЭБ.РФ» на 520 млн рублей

close
100%
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Роснано» к »ВЭБ.РФ» на сумму 520 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Дело, рассмотренное в закрытом режиме, связано с продажей портфельной компании АО «РМ Нанотех». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил: «Роснано» неоднократно предупреждало «ВЭБ.РФ» об истечении сроков соглашений с инвестором. Задержка могла привести к существенному снижению прибыли от сделки».

«РМ Нанотех», созданное в 2009 году в рамках проекта «Русские мембраны», на 75% принадлежит «Роснано». Остальная доля — у ООО «Владипор-М», имевшего опцион на выкуп акций «Роснано».

По словам другого источника, «при отказе от реализации опциона «Роснано» могло выкупить долю «Владипор-М», консолидировав 100% акций, либо продать права потенциальным инвесторам».

Иск был подан 26 января, а 27 мая суд удовлетворил ходатайство о закрытом слушании.

Накануне стало известно, что после проверок, выявивших многомиллиардные хищения в «Роснано», следователи возбудили несколько уголовных дел, в которых компания выступает потерпевшей стороной. В одном из дел ущерб составил более 2 млрд рублей.

Ранее российский бизнесмен не признался в растрате средств «Роснано».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами