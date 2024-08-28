Стало известно, как изменился спрос россиян на ипотеку в июле

Объем выдачи ипотеки в топ-20 российских банков по итогам прошлого месяца сократился почти в два раза по сравнению с июлем 2023 года. Всего за период россияне взяли 81,4 тыс. кредитов на 356 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Спад, главным образом, связан с завершением льготных ипотечных программ, отметили аналитики. С 1 июля в России перестала действовать программа кредитования под 8% на жилье в новостройках. Кроме того, в стране приостанавливали выдачи по семейной и IT ипотекам.

Всего за январь-июль топ-20 отечественных банков заключили с клиентами 762 тыс. ипотечных договоров (-22% в годовом выражении) на общую сумму порядка 3,2 трлн рублей (-12%).

До этого россиян призвали подождать с покупкой «первички». Эксперты уверены, что скоро цены на новое жилье пойдут вниз.

Ранее стало известно, сколько тратят на ипотеку российские семьи.