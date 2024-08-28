Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как изменился спрос россиян на ипотеку в июле

«Дом.РФ»: выдача ипотеки в России за июль сократилась более чем вдвое

close
100%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Объем выдачи ипотеки в топ-20 российских банков по итогам прошлого месяца сократился почти в два раза по сравнению с июлем 2023 года. Всего за период россияне взяли 81,4 тыс. кредитов на 356 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Спад, главным образом, связан с завершением льготных ипотечных программ, отметили аналитики. С 1 июля в России перестала действовать программа кредитования под 8% на жилье в новостройках. Кроме того, в стране приостанавливали выдачи по семейной и IT ипотекам.

Всего за январь-июль топ-20 отечественных банков заключили с клиентами 762 тыс. ипотечных договоров (-22% в годовом выражении) на общую сумму порядка 3,2 трлн рублей (-12%).

До этого россиян призвали подождать с покупкой «первички». Эксперты уверены, что скоро цены на новое жилье пойдут вниз.

Ранее стало известно, сколько тратят на ипотеку российские семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами