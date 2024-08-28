Румыния купит единственный порт Молдавии

Румыния планирует купить единственный порт Молдавии Джурджулешты. Об этом сообщает портал Newsmaker.

По информации издания, власти Румынии планируют обсудить сделку с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«В Джурджулештах есть две портовые инфраструктурные структуры. Международный свободный порт, который принадлежит ЕБРР, и Государственный порт, который находится в собственности государства», — поделился пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ.

В частности, Румыния намерена купить международную часть порта.

Отмечается, что ЕБРР также ведет переговоры о продаже порта с Турцией, Нидерландами и Данией.

До этого спикер парламента Молдавии, лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу говорил, что страна может стать частью Евросоюза через четыре — пять лет.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.