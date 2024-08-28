Эксперт раскрыл, что будет с TON после ареста Дурова

Будущее криптовалюты Toncoin (TON) в большей степени зависит от исхода судебного процесса, связанного с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Если его отпустят под домашний арест, единица вырастет в цене. В противном случае TON упадет ниже $5. Об этом проекту «Сноб» сообщил директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов.

При этом эксперт подчеркнул, что ни Telegram, ни TON технически не пострадают от задержания создателя Telegram. По его словам, экосистема не ограничивается личностью Дурова. В качестве примера он привел биржу Binance, которая продолжает функционировать, несмотря на арест ее основателя Чанпэн Чжао.

Накануне стало известно, что арест Дурова во Франции привел к резкому падению стоимости токена TON.

Цена монеты снизилась на 5,98%, и сейчас торгуется примерно за $5,5. Рыночная капитализация TON также упала на 5,08%, что выбило ее на 10 место самых торгуемых криптовалют мира. Объем торгов снизился до $938 499 197, что соответствует падению на 66,50% за сутки.

Отмечалось, что в случае продолжения поступления негативных новостей про арест Дурова, TON не перестанет терять в цене и капитализации, что может вытеснить монету из десятки ведущих цифровых активов.

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