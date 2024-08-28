В Китае заметили возможность обвала на рынке госдолга

Китай планирует выпустить государственные облигации на сумму около 2,68 трлн юаней ($376 млрд) до конца года, что может привести к резкому развороту на рынке казначейских обязательств, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Народному банку Китая (НБК).

По данным издания, к июлю правительство еще не выпустило более половины запланированной на 2024 год квоты местных и специальных центральных государственных долгосрочных облигаций. Это создало избыток потенциальных новых эмиссий на рынке госдолга.

Эксперты предупреждают, что массированный выпуск облигаций в конце года может вызвать значительное повышение доходности.

«Когда эти выпуски взорвутся, а Министерство финансов начнет действовать, разве рынок не развернется?» — отмечает один из источников, близких к центральному банку.

НБК выразил обеспокоенность тем, что инвестиционные фонды с левериджем накапливают облигации, что создает риски, аналогичные ситуации с Silicon Valley Bank в США. Доходность 10-летних облигаций Китая достигла рекордно низкого уровня в 2,12% в этом месяце, что указывает на возможное образование «пузыря» на рынке.

«Доходность долгосрочных государственных облигаций отклонилась от разумного диапазона и показывает тенденцию к некоторой степени пузыря», — заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка.

До этого стало известно, что Турция за первые полгода 2024 года закупила российских товаров на $25,8 млрд, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, Россия сохраняет лидерство среди импортеров в Турцию.

Ранее банки ОАЭ начали блокировать платежи из России.