«ВТБ Шанхай» ужесточает условия работы с китайской валютой

С 1 сентября »ВТБ Шанхай» намерен увеличить комиссию за исходящие платежи до 6% от суммы перевода, что значительно выше текущих 0,17–0,2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к теме международных расчетов.

Кроме того, банк введет комиссию в размере 0,15% за входящие платежи в юанях через другие банки.

По информации издания, головной ВТБ также планирует повысить комиссии за переводы в юанях в Китай. Ожидается увеличение с нынешних 2,5% до 3% без указания конкретных сроков зачисления средств. За ускоренные переводы комиссия может достигать 4-5% в зависимости от срочности.

Эксперты связывают планы ВТБ с ростом стоимости привлечения юаней и усложнением доступа к китайской валюте для российских лиц, особенно подсанкционных. Также отмечается расхождение курсов юаня на разных площадках.

«Ситуация с юанями становится все более сложной. Мы вынуждены адаптировать нашу тарифную политику к текущим реалиям рынка», — прокомментировал ситуацию представитель ВТБ.

В середине августа стало известно, что зарубежный филиал ВТБ предложил российским импортерам самостоятельно находить компании, работающие с юанями, для ускорения платежей в Китай и решения проблемы с ликвидностью.

Ранее банки ОАЭ начали блокировать платежи из России.