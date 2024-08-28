Эксперт не исключил доллар по 100 рублей осенью

Выборы президента США в ноябре и политическая неопределенность могут повлиять на курс доллара к рублю. В случае «черных лебедей» американская валюта может подорожать до 95 рублей, а при очень негативном внешнем фоне — до 100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал

экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Рубль ведет себя нестандартно всякий раз, когда прилетают «черные лебеди». То есть когда происходят события, предсказать которые невозможно или очень затруднительно. Возможно, наибольшая вероятность появления «черных лебедей» на валютном рынке придется на ноябрь — начало декабря и может быть связана с президентскими выборами в США», — уточнил эксперт.

Он не рекомендовал в настоящее время покупать доллары из-за низких ставок по вкладам в валюте (в среднем до 5% годовых. — «Газета.Ru»). Лобода пояснил, что рублевые вклады сейчас позволяют прилично заработать (18–22% годовых), а вложения в золото могут спасти сбережения от инфляции.

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Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на осень.