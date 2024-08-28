Экономист оценил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов населения по итогам 2024 года составит порядка 2,5%, прогнозирует доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо. Его цитирует ТАСС.

При этом эксперт подчеркнул, что показатель будет сильно различаться в зависимости от региона РФ и отрасли. Самые низкие темпы прироста зарплат Клишо ожидает увидеть у россиян, занятых в сферах услуг и торговли.

Экономист также указал на сохранение кадрового голода в стране. При этом, по его словам, в ближайшей перспективе преодолеть дефицит кадров не получится.

До этого в Минэкономики РФ призвали усилить контроль за самозанятыми. Ведомство предлагает расширить перечень оснований для выездных проверок сотрудников компаний, работающих в таком статусе. Также министерство хочет добавить новые критерии, указывающие на выплаты «серых» зарплат.

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