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Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на осень

Аналитик Васильев: средний курс доллара осенью составит 91 рубль

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Depositphotos

Осенью доллар на межбанковском рынке будет стоить 91 рубль, а евро — 101 рубль в среднем. Курс юаня на бирже составит 12 рублей в среднем. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, в сентябре — ноябре курс доллара не превысит 94 рублей, евро — 104 рублей, а юаня — 12 рублей.

Аналитик уточнил, что главную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть и профицит торгового баланса — Россия за три месяца экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует. По оценке Васильева, осенью баррель эталонной североморской нефти Brent будет стоить $77-85.

Васильев подчеркнул, что июньские санкции Запада привели к сложностям в платежах с дружественными странами, что в большей степени сказалось на российском импорте, чем экспорте. По словам эксперта, данная ситуация временно уменьшает спрос на валюту и поддерживает рубль.

Что играет в пользу и против российской валюты, стоит ли покупать доллары, евро, юани и когда для этого наиболее подходящее время — в нашем материале .

По данным «Финама», доллар и евро на межбанковском рынке сейчас стоят чуть выше 91 рубля и 102 рублей соответственно. Юань на Мосбирже стоит 11,8 рубля (данные на 10:01 мск 28 августа).

Ранее курс рубля повел себя неожиданно.

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