Группа QIWI сменила название

Акционеры QIWI одобрили смену названия группы компаний на годовом собрании, прошедшем 27 августа. Теперь она будет называться NanduQ, сообщает «Интерфакс».

Также акционеры переизбрали совет директоров, в него снова вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Членами совета также стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

21 февраля Центральный банк РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пояснил регулятор.

Позже стало известно, что государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам КИВИ банка.

В январе сообщалось, что QIWI завершила продажу принадлежавшего ей российского бизнеса, выполнив сделку по реализации активов в РФ.

Ранее стало известно, что Т-банк купит часть бизнеса QIWI.