Эксперт рассказала, как не платить налог при продаже скопившихся кабачков

Россияне могут продать излишек кабачков по цене от 20 до 100 рублей за 1 кг в зависимости от свежести сбора. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт Северо-Кавказского филиала Президентской академии Елена Акопян. По ее словам, нужно выполнить два условия, чтобы не платить налог с продукции (НДФЛ в размере 13%).

«В июне 2023 года 1 кг кабачков стоил 70 рублей. Сейчас в «Ашане» можно купить 1 кг кабачков по цене от 89 рублей. Первое условие для освобождения от налога — площадь земельного участка, на котором были выращены кабачки, не должна превышать 0,5 гектар. Такое ограничение определено в федеральном законе от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», — отметила экономист.

По ее словам, второе условие — продукция должна быть выращена непосредственно самим владельцем участка или членами его семьи, без привлечения наемных работников.

Акопян предупредила: чтобы не было претензий со стороны госорганов, при продаже следует иметь при себе справку, подтверждающую выполнение этих двух условий. Эксперт уточнила, что справку могут выдать органы местного самоуправления, правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан.

Акопян подчеркнула, что кабачки можно продавать как в натуральной форме, так и в переработанном виде. К примеру, если человек изготовил джем или варенье из своего урожая, он также имеет право их продать.

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