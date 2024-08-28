Стало известно, что делают начальники в случае конфликта между сотрудниками

Руководители команд обычно вмешиваются в конфликты сотрудников. Об этом рассказали большинство — 60% — опрошенных представителей российского бизнеса. Исследование провел сервис «Работа.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Среди них 67% поделились, что начальник старается рассматривать позиции сторон конфликта объективно. В 50% случаев он выступает переговорщиком. 22% участников опроса отметили, что руководитель заставляет пойти обе стороны на компромисс.

5% респондентов обратили внимание на то, что одна из сторон конфликта обычно идет на уступки, всячески сглаживая острые углы. По 4% опрошенных сообщили, что начальник поддерживает одну из сторон, которая настаивает на своей версии решения спорной ситуации и давит на оппонента, или старается замять конфликт.

67% предпринимателей признались, что в их компании нет специального обучения для руководителей по конфликтологии. 15% респондентов постоянно проводят встречи по этому поводу, а у 19% организаций предусмотрено разовое обучение.

«Конфликты приводят к текучке кадров, срыву дедлайнов и другим проблемам. Поэтому руководителям полезно знать, как работает управление конфликтами: понимать, почему они возникают, как их можно разрешить и какие у них могут быть последствия. Работодатель должен разработать и внедрить схему разрешения конфликтов. В основе этой культуры — справедливость и взаимное доверие сотрудников на всех уровнях», — подчеркнула руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками «Работы.ру» Ольга Киляшева.

По ее словам, чем меньше конфликтов на работе, тем выше производительность труда, лояльность и мотивация сотрудников.

В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

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