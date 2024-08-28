Россиян предупредили о подорожании мороженого

Осенью спрос россиян на мороженое заметно снизится, и они переключатся с освежающих фруктового льда и сорбета на более калорийные пломбиры. Но ждать снижения цен на фоне уменьшения спроса не стоит. Десерт подорожает на 1,5-2% за сентябрь-ноябрь из-за инфляции. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, завкафедрой маркетинга Университета «Синергия» Жукова Евгения.

Она пояснила, что вне зависимости от сезона цены на мороженое в России ежемесячно повышаются. Так, в 2021 году цены увеличились на 7,9% по сравнению с 2020 годом, в 2022-м – на 22,5% в годовом выражении, в 2023-м – на 11% год к году. А с начала года по июль 2024 года цены на мороженое увеличились более чем на 9%.

«Это связано с удорожанием сырья для производства мороженого – молока, сливок, сливочного масла и какао. Подорожание мороженого происходит по-разному и в зависимости от региона. Наибольшее подорожание (более чем на 20%) в этом году было зафиксировано в Тюмени, Марий Эл и Адыгее. Как и для большинства других продуктов, подорожание связано не только с ростом цен на сырье, но и увеличением затрат на упаковку и транспортировку», — отметила экономист.

Она добавила, что потребление мороженого в стране характеризуется ярко-выраженной сезонностью. Распределение продаж по сезонам выглядит следующим образом: зима – 15%, весна – 24%, лето – 40%, осень – 21% продаж в натуральном выражении. Жукова уточнила, что производство мороженого отражает ту же динамику, что и потребление. То есть наименьшее производство приходится на ноябрь, декабрь и январь, а наибольшее – на май, июнь и июль.

В России уже несколько лет увеличиваются продажи мороженого. Жукова сказала, что в 2023 году было продано более 500 тыс. тонн холодного десерта, при этом объем российского производства составил 474 тыс. тонн. А аномально жаркое лето 2024 года, за время которого синоптики зафиксировали большое количество температурных рекордов, способствовало значительному увеличению потребления мороженого – на 30-40% по сравнению с летом прошлого года, оценила экономист.

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