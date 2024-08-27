Аналитики предрекли падение цен на нефть в 2025 году

Goldman Sachs и Morgan Stanley снизили прогнозы цен на нефть на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты банков.

Согласно новым оценкам, средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит менее $80 за баррель. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз до $77, а Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы будут торговаться в диапазоне $75-78.

«Рынки сырой нефти остаются в дефиците, но, вероятно, являются такими напряженными, какими они будут в течение некоторого времени», — считают аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Шарлотта Фиркинс.

Эксперты отмечают, что к четвертому кварталу 2024 года баланс, вероятно, вернется к равновесию, а в 2025 году ожидается профицит.

Goldman Sachs также рассмотрел несколько сценариев развития событий. По их оценкам, цена Brent может упасть до $60, если спрос на нефть в Китае останется на прежнем уровне, до $63 — при введении США 10% тарифа на импорт товаров, и до $61 — если ОПЕК+ полностью отменит дополнительные сокращения добычи в 2,2 млн баррелей в сутки к сентябрю 2025 года.

Накануне стало известно, что восточное правительство Ливии намерено остановить всю добычу и экспорт нефти из-за конфликта с западным правительством в Триполи. Этот шаг был объявлен в ответ на попытку сменить руководство центрального банка, что привело к росту цен на нефть марки Brent на 2,2%, до более $80 за баррель.

Ранее аналитик рассказал , при каких условиях цена на нефть может вырасти до $100.