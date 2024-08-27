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Розничное кредитование в России резко затормозило

«Ъ»: в РФ появились первые признаки охлаждения кредитного рынка

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Global Look Press

Кредитный рынок России демонстрирует признаки охлаждения на фоне мер властей по сдерживанию инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В июле прирост розничного кредитного портфеля достиг минимума с начала года, составив всего ₽206 млрд. Это почти в пять раз меньше июньского показателя в ₽983 млрд. Замедление затронуло большинство крупных банков. У Сбербанка рост составил лишь ₽56 млрд — худший результат с января. ВТБ и Альфа-банк показали наименьший прирост с февраля — ₽116 млрд и 62 млрд соответственно. Некоторые банки, включая Т-банк, и вовсе сократили объемы кредитования.

Центробанк отмечает снижение темпов роста как потребительского кредитования (с 2% до 1,4%), так и ипотеки (с 3,1% до 0,7%). Эксперты связывают это с отменой льготной ипотеки под 8% и общим ужесточением макропруденциального регулирования.

«Июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки», — комментирует ситуацию ЦБ.

До этого стало известно, что в июле 2024 года портфель автокредитов в России достиг исторического максимума, увеличившись на 111 млрд рублей и достигнув 2,284 трлн рублей. Этот рекордный рост связан с перетоком спроса с ипотечного рынка на автокредитование, что привело к охлаждению ипотеки и перегреву рынка автокредитов.

Ранее ЦБ и банки разошлись во мнениях о небанковских поставщиках платежных услуг.

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