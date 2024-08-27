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Американский медиамагнат передумал покупать Paramount

Variety: медиамагнат Бронфман-младший внезапно отказался от покупки Paramount

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Allmy/Shutterstock/FOTODOM

Американский медиамагнат Эдгар Бронфман-младший внезапно отказался от сделки по приобретению National Amusements (владеет 77% ценных бумаг Paramount Global), сообщает Variety.

Бизнесмен 20 августа направил холдингу предложение о покупке на $4,3 млрд, позже увеличив сумму до $6 млрд. Причем до этого National Amusements уже согласовала сделку со Skydance Media. Теперь предприниматель, по всей видимости, передумал и отозвал заявку.

Как ожидается, National Amusements и Skydance Media закроют сделку в первом полугодии 2025-го.

До этого стало известно, сколько денег у самой богатой семьи Индии. Выяснилось, что состояние семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани на 20 марта составляло 25,7 трлн рупий, или $385,5 млрд, что соответствует почти 10% ВВП всей страны.

Ранее сообщалось, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года.

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