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В России начались проблемы с сельхозтехникой

«Ъ»: падение рынка сельхозтехники РФ ускорилось на фоне низких доходов аграриев

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Nina Liashonok/Reuters

Проблемы российского рынка сельхозтехники в 2024 году усугубились на фоне низких доходов аграриев и высоких ставок по кредитам в стране, пишет «Коммерсантъ».

По итогам первых семи месяцев продажи сельхозтехники российских заводов упали на 10,9% и составили 127,7 млрд рублей. Объем выпуска за период сократился на 7,4%, до 161 млрд рублей, а экспорт рухнул на четверть, до 9,5 млрд рублей.

По результатам текущего года производство и отгрузки могут показать отрицательную динамику, допускает замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин.

В 2024 году ставка по льготным кредитам для отечественных аграриев выросла вдвое — с 5% до 10%. Лимиты по программе скидок на покупку техники аграрии уже исчерпали, а коммерческие займы сейчас слишком дорогие.

До этого сообщалось, что ЕС почти вдвое нарастил закупки российского зерна.

Ранее Россия начала продавать зерно из госфонда.

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