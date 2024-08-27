Стало известно, когда из Нигерии в РФ начнутся прямые поставки какао-бобов

Торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров заявил в интервью ТАСС, что первые прямые поставки какао-бобов из Нигерии в Россию начнутся осенью.

По словам Петрова, ведущие российские производители шоколада протестировали нигерийские какао-бобы, и качество их полностью устроило.

«Первые контейнерные партии мы ожидаем в осенний (сентябрь — октябрь) урожай какао», — пояснил торговый представитель.

До этого газета «Известия» писала, что Россия начнет закупать какао-бобы напрямую из Нигерии.

Кроме того, Россия и Нигерия обсуждали строительство мукомольни в африканской стране. Цель проекта: укрепить позиции российской сельхозпродукции на рынке Африки.

Нигерия является четвертым в мире производителем какао. Страна экспортирует порядка 300 тыс. тонн этого товара ежегодно.

В июне стало известно о планах Бразилии увеличить поставки кофе в Россию.

Ранее биржевые цены на какао-бобы с начала текущей недели выросли почти на 20%, почти достигнув психологической отметки в $9 тыс.