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В Грузии разъяснили причины приостановления работы системы «Золотая корона»

В Грузии проверили систему платежей «Золотая корона» на соблюдение санкций

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Система денежных переводов «Золотая корона», в течение нескольких дней не работавшая в грузинских банках, проверялась на связь с подсанкционными лицами. Об этом со ссылкой на руководителя Ассоциации банков Грузии Александра Дзнеладзе сообщает РИА Новости.

По его словам, банки и финансовые организации выясняли связь «Золотой короны» с лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. Дзнеладзе подчеркнул, что в настоящее время не подтверждена связь «Золотой короны» с какими-либо находящимися под санкциями. Поэтому работа системы полностью восстановлена.

До этого сообщалось, что один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами при попытке выполнения денежных переводов через систему «Золотая Корона».

21 августа в Киргизии некоторые банки объявили о приостановке денежных переводов (в обоих направлениях) в несколько российских банков через мобильные приложения. Причиной тому послужили санкции, введенные в отношении РФ.

Ранее Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию.

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