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Россиянам рассказали об изменениях в капремонте домов с 1 сентября

Юрист Нигматуллина: жильцам сталинок выгодны изменения в капремонте с 1 сентября

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Shutterstock/BestPhotoPlus

Жильцы ветхих «сталинок» и «хрущевок» «Сталинки» строились в России с 1933-го по 1961 годы, а «хрущевки» — с 1958-го по 1985 годы выиграют от изменений в Жилищном кодексе, разрешающих капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

Согласно изменениям в Жилищный кодекс, с 1 сентября общее собрание собственников многоквартирного жилья имеет право за свой счет провести обследование технического состояния дома. На основании результатов обследования дом может быть внесен в программу капитального ремонта.

Юрист отметила, что нововведения коснутся любых домов, находящихся в предаварийном состоянии, доставляющих жильцам дискомфорт и мало совместимых с проживанием. Нигматуллина пояснила, что сейчас в России по-прежнему много таких домов, и особенно часто проблемы возникают с устаревшими коммуникациями, протекающей кровлей, плесенью. По словам эксперта, также в старых домах встречаются разваливающиеся, ненадежные конструкции балконных блоков. Юрист назвала подобные проблемы не косметическими недостатками, а опасными для жизни и здоровья людей условиями проживания.

Нигматуллина уточнила, что собственники дома должны заложить примерно 400 тыс. рублей на техническое обследование дома площадью 400-500 кв. м. перед ремонтом. Если речь идет о доме площадью 4 000 кв. м, экспертиза обойдется в сумму от 1 млн до 2,5 млн рублей, добавила юрист.

«С результатами технической экспертизы на руках жильцы дома могут обращаться в орган исполнительной власти, ответственный за реализацию региональной программы капремонта. Обычно это Жилищная инспекция, которая принимает решение о том, включить ли дом в региональную программу капитального ремонта», — заключила Нигматуллина.

До этого ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения.

Ранее эксперт оценила разницу между суммами ипотеки на новое и готовое жилье.

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