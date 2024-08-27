Стало известно, сколько готовы переплатить москвичи за жилье рядом с лесопарком

Более половины опрошенных жителей Москвы — 55% — готовы переплатить от 5% до 10% стоимости квартиры за проживание в районе рядом с лесопарковыми зонами. Это следует из опроса, проведенного аналитиками группы «Родина». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Около 17% респондентов считают допустимым переплатить 1-5% больше, а 13% опрошенных — на 20% больше за квартиру в экологичном районе.

45% назвали решающим фактором при выборе жилья наличие «зеленых» массивов рядом с домом. Для потенциальных покупателей достаточно экологичным является окружение, в котором есть парк (53% опрошенных) или лес (29%). При этом наименее значимым фактором при выборе жилья стало отсутствие автомагистралей в непосредственной близости от жилого комплекса (17%).

Среди основных преимуществ, которые дает наличие «зеленых» зон для жильцов, большинство респондентов назвали ежедневные прогулки (72% респондентов), защиту от шума дорог (22%) и возможность удаленной работы на природе (4%). Наличие оборудованных разновозрастных площадок для игр и спорта, включая уличные тренажеры и баскетбольные стенды, считают необходимым 53% опрошенных.

18% потенциальных покупателей приобретут квартиру только в экологичном районе. При этом для 8% опрошенных экология не так важна, как другие составляющие.

Опрос проводился с 13 по 18 августа среди более чем 1000 россиян.

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