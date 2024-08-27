Россиянам рассказали, как заработать на премии

Премию в размере двух месячных зарплат лучше положить на вклад. При среднем заработке в 73 тыс. рублей россияне через год смогут снять с депозита чуть более 172 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он пояснил, что при средней зарплате премия составит 146 тыс.рублей. Ставки по депозитам сейчас достигают порядка 18% годовых. Соответственно, доход по вкладу через год превысит 26 тыс.рублей.

«Если эту сумму положить на новый вклад в 2025 году на год с более низкой ставкой около 15% годовых, через год можно снять от 198 тыс. рублей.

Процентные ставки по вкладам в 2025 году наверняка будут снижаться, но резкого их обвала в разы не будет. Значит, через год вполне реально найти банк или новое предложение по вкладу в банке, где процентная ставка по вкладу не будет слишком низкой», — отметил экономист.

Лобода назвал альтернативой вкладу вложения в золото, которое в этом году должно расти на фоне ожидаемого ослабления доллара. Экономист уточнил, что золото — не рубль, драгметалл защитит сбережения от инфляции и не обесценится.

Ставки по вкладам в России растут с 2023 года, когда ЦБ пять раз повышал ключевую ставку. Последний раз регулятор поднимал ставку 26 июля 2024 года, и банки даже перед этим решением увеличили депозитные ставки.

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