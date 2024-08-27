Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как заработать на премии

BitRiver: россияне со средней зарплатой заработают на премии около 26 тыс.рублей

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Премию в размере двух месячных зарплат лучше положить на вклад. При среднем заработке в 73 тыс. рублей россияне через год смогут снять с депозита чуть более 172 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он пояснил, что при средней зарплате премия составит 146 тыс.рублей. Ставки по депозитам сейчас достигают порядка 18% годовых. Соответственно, доход по вкладу через год превысит 26 тыс.рублей.

«Если эту сумму положить на новый вклад в 2025 году на год с более низкой ставкой около 15% годовых, через год можно снять от 198 тыс. рублей.
Процентные ставки по вкладам в 2025 году наверняка будут снижаться, но резкого их обвала в разы не будет. Значит, через год вполне реально найти банк или новое предложение по вкладу в банке, где процентная ставка по вкладу не будет слишком низкой», — отметил экономист.

Лобода назвал альтернативой вкладу вложения в золото, которое в этом году должно расти на фоне ожидаемого ослабления доллара. Экономист уточнил, что золото — не рубль, драгметалл защитит сбережения от инфляции и не обесценится.

Ставки по вкладам в России растут с 2023 года, когда ЦБ пять раз повышал ключевую ставку. Последний раз регулятор поднимал ставку 26 июля 2024 года, и банки даже перед этим решением увеличили депозитные ставки.

Ранее россиянам назвали оптимальные способы вложения денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами