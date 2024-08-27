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Россияне назвали приемлемую ставку по ипотеке

Почти половина опрошенных россиян сочли приемлемой ставку по ипотеке в 10%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти половина — 48% — опрошенных россиян сочли наиболее приемлемой ставку по ипотеке в 5-10%. Это следует из опроса, проведенного «Финансами Mail.ru». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 43% респондентов готовы взять жилищный кредит под менее чем 5%.

53% опрошенных заявили, что готовы платить по ипотеке менее 30 тыс. рублей. 29% считают приемлемым платеж от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 10% — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Самыми популярными сроками ипотеки стали 15-20 лет и 10-15 лет (по 23% опрошенных), а также 20-30 лет (20%) и 5-10 лет (17%).

Из числа участников опроса 48% в настоящее время испытывают потребность в покупке жилья. 20% хотели бы приобрести квартиру на будущее, а 17% не испытывают потребности в приобретении недвижимости вообще.

42% респондентов хотят купить жилье стоимостью от 5 до 10 млн рублей (42%). 24% назвали сумму в 10-20 млн рублей, а каждый пятый — 3-5 млн рублей.

65% опрошенных считают, что цены на жилье вырастут, 14% предполагают, что цены не изменятся, а 12% — что цены на жилье снизятся.

При этом 71% не подпадает ни под одну из категорий льготной ипотеки по ставкам до 6%. Еще 7% не знают, подходят ли они под критерии заемщиков по госпрограммам. 42% респондентов отметили, что при увеличении ставки ЦБ дорожает именно рыночная ипотека.

Опрос проводился 22-23 августа среди более чем 10,7 тыс. россиян.

Ранее ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения.

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