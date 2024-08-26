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В работе криптовалютного кошелька Telegram произошел сбой

Криптовалютный кошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Внутренний криптовалютный кошелек мессенджера Telegram перестал работать у некоторых пользователей. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

При попытке запуска сервис начинает долго обновлять данные. После загрузки информации пользователей уведомляют о технических проблемах. Периодически при запуске сервиса возникает ошибка в подключении к сети.

Также в сервисе появляется сообщение, что средства пользователей находятся в безопасности, а работа будет восстановлена в ближайшее время.

Вечером 24 августа во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений на его площадке.

После его задержания Дурова властями Франции стоимость криптовалюты Toncoin, связанной с проектом TON, упала почти на 19%. По состоянию на 16:05 мск 26 августа цена монеты снизилась до $5,57.

Ранее в США назвали Telegram последним очагом борьбы за свободу слова.

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