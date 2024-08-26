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Следствие попросило арестовать бывшего совладельца «Открытие Холдинга»

Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева

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Артем Геодакян/ТАСС

Следствие попросило Тверской районный суд Москвы заочно арестовать бывшего совладельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления банка Михаила Назарычева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя суда.

«Судом получено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Беляева и Назарычева», — сказала она.

Представитель суда заявила, что ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

По информации СМИ, Беляев находится в США.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» по иску Центрального банка России. Ответчиками по делу проходили экс-акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Ранее суд в Москве вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 млрд рублей.

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