Криптовалюта TON резко подешевела из-за задержания Дурова

Стоимость криптовалюты Toncoin, связанной с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, упала почти на 19% после его задержания властями Франции. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:05 мск цена Toncoin снизилась на 2,21% до $5,57. До появления информации о задержании Дурова криптовалюта торговалась на уровне $6,81. Таким образом, с этого момента Toncoin подешевел на 18,7%.

Вечером в субботу французские СМИ сообщили о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, предположительно прибывшего из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, имеющий французское гражданство, числился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Согласно данным французских СМИ, правосудие страны считает Дурова причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram сотрудничать с властями. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого стало известно, что в России криптовалюта признана имуществом, которое подлежит разделу при разводе наравне с другими активами. Однако адвокат Андрей Андреев отметил, что процесс раздела криптовалюты может быть сложным из-за трудностей с ее выявлением и оценкой. Суды пока не выработали единых подходов к таким делам, что усложняет судебные разбирательства.

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