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Эксперт рассказал, стоит ли ждать роста цен на бензин осенью

Брокер Колядов: стоимость литра бензина осенью не превысит 60 рублей

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Unal Cam/Global Look Press

Розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр. Об этом в беседе с«Газетой.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов,

При этом оптовая стоимость бензина осенью прогнозируется на уровне ₽74–76 тыс. за тонну АИ-95 и ₽56–58 тыс. за тонну АИ-92.

Цены на бензин в стране тесно связаны с мировыми котировками нефти, которые сейчас колеблются в диапазоне $79–85 за баррель. На осенне-зимний период аналитики прогнозируют стоимость нефти в пределах $81–86 за баррель, отметил эксперт.

Нефтяные компании готовятся к традиционным осенним профилактическим работам на заводах, что может временно снизить производство топлива. Для предотвращения дефицита власти уже приняли превентивные меры, включая запрет на экспорт бензина с 1 августа.

Ранее Россия смогла нарастить экспорт мазута в страны и Азии до 1,1 млн баррелей.

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