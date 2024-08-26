Эксперт рассказал, стоит ли ждать роста цен на бензин осенью

Розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр. Об этом в беседе с«Газетой.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов,

При этом оптовая стоимость бензина осенью прогнозируется на уровне ₽74–76 тыс. за тонну АИ-95 и ₽56–58 тыс. за тонну АИ-92.

Цены на бензин в стране тесно связаны с мировыми котировками нефти, которые сейчас колеблются в диапазоне $79–85 за баррель. На осенне-зимний период аналитики прогнозируют стоимость нефти в пределах $81–86 за баррель, отметил эксперт.

Нефтяные компании готовятся к традиционным осенним профилактическим работам на заводах, что может временно снизить производство топлива. Для предотвращения дефицита власти уже приняли превентивные меры, включая запрет на экспорт бензина с 1 августа.

Ранее Россия смогла нарастить экспорт мазута в страны и Азии до 1,1 млн баррелей.