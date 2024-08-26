«Норникель» проводит оценку влияния введенных санкций

Менеджмент «Норникеля» проводит оценку влияния введенных санкций Соединенных Штатов против сервисных компаний группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Под американские санкции не попали производственные и сбытовые компании группы «Норильский никель» ПАО «ГМК «Норильский никель», ее Заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее «дочки».

23 августа стало известно, что ограничения были введены против компаний «Норникель технические услуги», «Норильский обеспечивающий комплекс», «Норильскникельремонт».

Всего в списки добавлены 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. В США также заявили, что новые санкции коснутся добывающих компаний из РФ.

Днем 23 августа стало известно, что США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Ранее экс-глава Минфина РФ решил оспорить санкции США.