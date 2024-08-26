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Экономист оценил перспективы новых программ льготной ипотеки в России

Экономист Коган поддержал внедрение новых программ льготной ипотеки в России

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в интервью «Ридусу» высказался в поддержку новых программ льготной ипотеки, которые разрабатываются в Государственной думе РФ. По его словам, возможность выгодно приобрести жилье, предоставляемая квалифицированным специалистам, поможет преодолеть кадровый голод в стране.

«Если через льготные программы мы как-то можем эту проблему решить, я считаю, что это действительно необыкновенно важно. Проблема инфляции также очень важная, но проблемы дефицита кадров, особенно качественных, не менее важны, и они подстегивают, кстати говоря, инфляцию», — отметил Коган.

Объем расходов, которые потребуют новые ипотечные программы, эксперт оценил в несколько десятков миллиардов рублей. Страна в состоянии справиться с такой нагрузкой, подчеркнул он.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков до этого сообщил, что в России в будущем могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. По его словам, они будут рассчитаны на молодых специалистов и работников в сферах промышленности, строительства и науки.

Обсуждение данного вопроса начнется в следующую сессию. Эти программы упростят приобретение жилья для граждан и позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, считает парламентарий.

Ранее экономист объяснил подорожание аренды жилья.

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