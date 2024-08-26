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В России выявили признаки классического перегрева экономики

Экономист Донец: россияне перестали экономить деньги и разогнали инфляцию

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Мария Девахина/РИА Новости

Одним из факторов перегрева российской экономики стал отказ граждан от экономного потребления. Об этом Forbes рассказала в интервью главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец.

По ее словам, тенденция к бережливости, характерная для последних лет, в recent months заметно ослабла. Донец отметила, что ранее распространенные модели поведения — поиск скидок, предпочтение дискаунтеров, конкуренция продавцов за покупателя — сменились более расточительным подходом.

«Вы уже перестаете денежку считать и думаете: «Пока деньги есть, буду тратить!» — охарактеризовала экономист новую потребительскую модель.

Специалист связала летний всплеск инфляции с классическим перегревом экономики. Она указала, что такое явление обычно возникает на фоне потребительского и делового оптимизма, которые «с весны начали штурмовать максимумы» в России.

До этого стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2024 года выросли на 9,6% в годовом выражении. Основной вклад в рост доходов внесли оплата труда и доходы от собственности. Лидерами роста зарплат стали финансовый сектор, строительство, IT и автоперевозки, тогда как образование, здравоохранение и госуправление показали более скромные результаты. На фоне увеличения доходов безработица снизилась до рекордных 2,4%, но высокая инфляция заставила Центробанк поднять ключевую ставку до 18%.

Ранее траты россиян на средства контрацепции рекордно выросли .

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