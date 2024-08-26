Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ассоциация канцелярского рынка обвинила маркетплейсы в недобросовестной конкуренции

Розничные магазины канцтоваров предупредили о возможном закрытии тысяч отделов

close
100%
Depositphotos

Ассоциация канцелярского рынка России (АКР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предупреждением о возможном закрытии тысяч магазинов канцтоваров из-за конкуренции с маркетплейсами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.

По мнению АКР, онлайн-площадки получают незаконное преимущество, не оплачивая в полной мере страховые взносы и НДС.

В письме утверждается, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний, а также заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых. АКР предполагает, что ежегодная недоплата налогов может достигать 1 трлн руб.

Ассоциация призывает заставить маркетплейсы платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов и усилить контроль за их деятельностью. В качестве примера АКР приводит практику работы Wildberries, отмечая, что подобные нарушения типичны и для других площадок.

Однако Ассоциация компаний интернет-торговли отвергла эти обвинения. Глава объединения Артем Соколов заявил, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения и не пользуются льготами для ИТ-компаний в случае дистанционной торговли.

«Маркетплейсы не закупают товары у продавцов, зарабатывая на рекламе, хранении, доставке и транспортировке продукции — именно эти средства выступают налоговой базой», — пояснил Соколов.

Юристы сомневаются, что аргументы АКР станут причиной для крупных налоговых проверок маркетплейсов. Партнер Taxology Алексей Артюх отметил, что агентская модель работы маркетплейсов не противоречит законам, а привлечение самозанятых практикуют и классические офлайн-магазины.

До этого стало известно, что поведенческий маркетинг активно влияет на действия покупателей на всех этапах онлайн-шоппинга. Используя психологию и алгоритмы принятия решений, маркетплейсы привлекают внимание яркими баннерами, акциями и отзывами, повышая лояльность клиентов и средний чек.

Ранее в Госдуме призвали запретить свободную торговлю БАДами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами