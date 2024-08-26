Ассоциация канцелярского рынка обвинила маркетплейсы в недобросовестной конкуренции

Ассоциация канцелярского рынка России (АКР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предупреждением о возможном закрытии тысяч магазинов канцтоваров из-за конкуренции с маркетплейсами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.

По мнению АКР, онлайн-площадки получают незаконное преимущество, не оплачивая в полной мере страховые взносы и НДС.

В письме утверждается, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний, а также заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых. АКР предполагает, что ежегодная недоплата налогов может достигать 1 трлн руб.

Ассоциация призывает заставить маркетплейсы платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов и усилить контроль за их деятельностью. В качестве примера АКР приводит практику работы Wildberries, отмечая, что подобные нарушения типичны и для других площадок.

Однако Ассоциация компаний интернет-торговли отвергла эти обвинения. Глава объединения Артем Соколов заявил, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения и не пользуются льготами для ИТ-компаний в случае дистанционной торговли.

«Маркетплейсы не закупают товары у продавцов, зарабатывая на рекламе, хранении, доставке и транспортировке продукции — именно эти средства выступают налоговой базой», — пояснил Соколов.

Юристы сомневаются, что аргументы АКР станут причиной для крупных налоговых проверок маркетплейсов. Партнер Taxology Алексей Артюх отметил, что агентская модель работы маркетплейсов не противоречит законам, а привлечение самозанятых практикуют и классические офлайн-магазины.

До этого стало известно, что поведенческий маркетинг активно влияет на действия покупателей на всех этапах онлайн-шоппинга. Используя психологию и алгоритмы принятия решений, маркетплейсы привлекают внимание яркими баннерами, акциями и отзывами, повышая лояльность клиентов и средний чек.

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