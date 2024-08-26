Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на какую творческую профессию в РФ резко вырос спрос

Спрос на дизайнеров с начала года в России вырос почти на 20%

close
100%
Shutterstock

В России фиксируется значительный рост спроса на специалистов в сфере дизайна с начала 2024 года, количество вакансий увеличилось на 19%, а зарплаты выросли в среднем на 21%, что превышает общий рост доходов по стране (19%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование DNA Team и HeadHunter.

Самыми высокооплачиваемыми оказались продуктовые дизайнеры со средней зарплатой ₽150 тыс. в месяц. За ними следуют UX/UI-дизайнеры (₽110 тыс.), дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр (по ₽100 тыс.).

Интересно, что зарплата дизайнеров печатной продукции выросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с уходом специалистов из полиграфии из-за цифровизации и попытками компаний удержать оставшихся сотрудников. Однако полиграфисты остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов в дизайне со средней зарплатой ₽65 тыс. в месяц.

Наиболее конкурентная ситуация сложилась среди гейм-дизайнеров - на одну вакансию приходится 10,4 резюме. У дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция минимальна - 0,3 и 0,7 резюме на вакансию соответственно.

До этого стало известно, что россияне чаще всего решаются на смену профессии около 40 лет. По словам экспертов, многие идут на переобучение, чтобы развиваться и применять опыт на новом месте.

Ранее в России выявили нехватку водителей такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами